Imigrantes recebem atendimento do programa Saúde Itinerante em Assis Brasil

O governo do Estado, por meio do Programa Saúde Itinerante da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), realizou, nos dias 5 e 6, 318 atendimentos médicos aos imigrantes que estão em Assis Brasil, . Em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus, a ação foi adaptada, seguindo os protocolos e medidas sanitárias contra a Covid-19.

“Temos a preocupação de cumprir as medidas sanitárias, então os atendimentos são direcionados a uma clientela específica para evitar aglomerações”, destacou a coordenadora do programa, Rosemary Ruiz.

Atendimentos foram realizados nos dia 5 e 6 de março. Foto: Odair Leal/Secom

O Saúde Itinerante atende, atualmente, pacientes encaminhados pelas secretarias municipais de saúde. No caso de Assis Brasil, a ação foi totalmente voltada aos imigrantes para que haja maior controle sobre o avanço pandemia no estado.

“Foi uma força-tarefa em parceria com o Município para fortalecer as ações de saúde, por meio da oferta de atendimento médico, de enfermagem, serviço social, dispensa de medicamentos e oferta de exames laboratoriais, incluindo a testagem para Covid-19”, explicou Rosemary Ruiz.

Crianças também foram examinadas. Foto: Odair Leal/Secom

Ainda, foram ofertadas outras ações aos imigrantes, como prevenção e promoção à saúde nos abrigos, em conjunto com as áreas técnicas do Departamento de Atenção Primária e Departamento de Vigilância em Saúde e a assistência social do município.

Consultas/atendimentos:

Clínica geral – 49

Pediatria – 17

Enfermagem – 104

Assistência Social – 09

Receitas dispensadas – 69

Exames laboratoriais – 70

Total: 318 atendimentos