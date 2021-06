16 de junho de 2021

Proposto pelo Instituto Ecumênico Fé e Política do Acre , o manifesto ‘Acre: Vacina para todos, já’ foi lançado na terça-feira, 15, e recebeu a adesão do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), entre outras instituições. O procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, Sammy Barbosa Lopes, assinou o documento que reivindica celeridade na vacinação contra a Covid-19 e campanhas contra a desinformação em torno das vacinas.

MPAC assina manifesto ‘Acre: Vacina para todos, já’

16 de junho de 2021

Proposto pelo Instituto Ecumênico Fé e Política do Acre , o manifesto ‘Acre: Vacina para todos, já’ foi lançado na terça-feira, 15, e recebeu a adesão do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), entre outras instituições. O procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, Sammy Barbosa Lopes, assinou o documento que reivindica celeridade na vacinação contra a Covid-19 e campanhas contra a desinformação em torno das vacinas.

“Estamos diante do maior desafio da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. As armas que nós temos é a inteligência, distanciamento social, máscara e vacina. Vidas poderiam estar aqui hoje, se a vacina tivesse chegado a tempo”, comentou.

O manifesto lembra que o Brasil é um dos poucos países, no mundo, que tem um sistema universal de saúde (o SUS), e que possui uma larga experiência com desenvolvimento de vacinas e campanhas de vacinação em massa. Apesar disso, houve demora no início da imunização. Outra preocupação é com as notícias falsas que circulam na redes sociais, que também têm impacto negativo no ritmo da vacinação.

“O que nos assusta é a irresponsabilidade diante de um problema tão grave. Lamentamos profundamente a forma como que as coisas têm acontecido, por isso, não poderíamos ficar de fora dessa mobilização, formada por pessoas que se preocupam com a humanidade, que se importam com o dom da vida”, declarou o pastor Davi Santiago.

O manifesto lembra que o Brasil é um dos poucos países, no mundo, que tem um sistema universal de saúde (o SUS), e que possui uma larga experiência com desenvolvimento de vacinas e campanhas de vacinação em massa. Apesar disso, houve demora no início da imunização. Outra preocupação é com as notícias falsas que circulam na redes sociais, que também têm impacto negativo no ritmo da vacinação.“O que nos assusta é a irresponsabilidade diante de um problema tão grave. Lamentamos profundamente a forma como que as coisas têm acontecido, por isso, não poderíamos ficar de fora dessa mobilização, formada por pessoas que se preocupam com a humanidade, que se importam com o dom da vida”, declarou o pastor Davi Santiago.

O padre Massimo Lombardi, presidente do Instituto Ecumênico Fé e Política do Acre, disse que sem isolamento social e com a lentidão da vacinação, a população assiste a milhares de mortes pela doença, mesmo já existindo vacina. “A defesa da vida se faz com vacinação em massa da população. Em muitos dos nossos congregados se criou um questionamento, uma dúvida da possibilidade de se vacinar. Se vacinar é um amor a si e amor ao próximo”, disse.

Kelly Souza- Agência de Notícias do MPAC