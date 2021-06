Operação Gota já imunizou quase 2 mil pessoas em comunidades do interior do Estado

Em quatro dias de missão a campanha Operação Gota realizada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), já imunizou quase 2 mil pessoas contra a covid-19 e influenza. A operação que teve início no último 14 de junho, tem alcançado várias comunidades dos municípios do Acre.

“Todo o trabalho tem sido executado com muito sucesso. Nesses quatro dias estamos indo em várias comunidades, atendendo em lugares mais distantes e de difícil acesso, o sentimento é de muita alegria em podermos estarmos contribuindo e avançando no processo de imunização”, afirma a chefe da Rede de Frios, Renata Quiles.

No município de Sena Madureira a equipe esteve nas comunidades; Oriente, Nova Olinda, Campo Ozório e Recife, Novo Destino, Lua Nova, Granja e Cuidado, totalizando em 951 pessoas vacinadas e 1.151 doses aplicadas. Já no município de Feijó as comunidades foram; Humaitá, Novo Porto e Boca do Recreio, Canadá, Porto Rubim e Boa Vista, sendo 452 pessoas vacinadas e 698 doses aplicadas.

Foram 1.403 pessoas atendidas e 1.849 doses aplicadas durante os primeiros quatro dias de operação, que se encerra nesta segunda, 21. A ação conta com o apoio da aeronave da Força Aérea Brasileira e das equipes técnicas do estado e dos municípios.