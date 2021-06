Queiroga fala sobre antecipação de vacinas e campanha de imunização

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa do programa A Voz do Brasil

Publicado em 21/06/2021 – 18:59 Por Agência Brasil – Brasília

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou hoje (21), em entrevista ao programa A Voz do Brasil, sobre o andamento do Plano Nacional de Imunização (PNI) e sobre a articulação do governo federal para adiantar doses de vacinas. O ministro também falará sobre a produção de insumo farmacêutico ativo (IFA) e sobre as transferências de conhecimento e tecnologia envolvidas no processo de produção.