Servidores da Ufac do campus Floresta são vacinados contra covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul realizou a vacinação contra covid-19 de professores, técnico-administrativos e profissionais de apoio da Ufac do campus Floresta, nesta terça-feira, 2, no Projeto Rondon.

A iniciativa partiu da reitora da Ufac, Guida Aquino, e foi executada pelo curso de Enfermagem, considerando que professores do curso são voluntários como enfermeiros no município e Hospital Regional do Juruá, atuando na linha de frente no combate à pandemia ocasionada pelo coronavírus.

“Agradecemos à reitora, ao assessor do campus Floresta, Marcelo Siqueira, ao diretor do centro, professor Reginaldo, pelo empenho ao longo do tempo junto à Secretaria Municipal de Saúde e Ministério Público em fazer esse dia se tornar realidade para nossos colegas servidores”, disse o coordenador do curso de Enfermagem, Kleyton Passos.