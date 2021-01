Ajuizamento de ação pode ser feito pela internet

Só podem utilizar o serviço ações em que o valor pretendido seja igual ou inferior à 40 salários mínimos para causas nos Juizados Especiais Cíveis, ou 60 salários mínimos para causas no Juizado Especial da Fazenda Pública

A tecnologia tem permitido diversas novas formas de disponibilizar serviço ao cidadão, e diante da pandemia, isso tem sido fundamental. A Justiça do Acre disponibiliza no site do Poder Judiciário, o Peticionamento Cidadão, que é a possibilidade de ajuizar uma ação pela internet.



Sem precisar ir até o fórum, o cidadão pode ajuizar sua ação desde que seja como “pequenas causas”, competência nos Juizados Especiais, e processos contra os entes públicos, de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O valor pretendido deve ser igual ou inferior à 40 salários mínimos, para causas nos Juizados Especiais Cíveis, ou 60 salários mínimos para causas no Juizado Especial da Fazenda Pública. Causas acima de 20 salários é obrigatório a representação de advogado ou defensor público.

Para utilizar-se adequadamente da facilidade do serviço, veja o tutorial de como proceder, no link abaixo:



TUTORIAL PETIÇÃO CIDADÃO