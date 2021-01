Galerias de Juízes Titulares são entregues nas Comarcas dos Vales do Purus e Juruá

Dezembro de 2019, sete galerias foram entregues. Agora mais seis galerias foram concluídas reforçando a história do Poder Judiciário do Acre

Foto: Reprodução

Em continuidade as entregas das Galerias de Juízes Titulares nos fóruns do interior do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Francisco Djalma, cumpriu agenda nas Comarcas dos Vales do Purus e Juruá, de 19 a 21. Na oportunidade, o desembargador-presidente, que tem menos de quinze dias para encerrar sua gestão à frente do TJAC, despediu-se de magistrados e servidores agradecendo pelos trabalhos realizados durante o biênio.



A primeira Comarca visitada foi Bujari, onde o presidente foi recebido pelo juiz de Direito Manoel Pedroga. Ao fazer a entrega simbólica da galeria, o presidente enfatizou ser uma homenagem aos juízes titulares que também fazem parte da história do Poder Judiciário Acreano.



“É uma forma de reconhecer o valor de todos vocês. É algo simbólico, mas com grande importância. Estou encerrando minhas atividades na Presidência, mas continuarei no Tribunal para o que for necessário”, disse.

Na ocasião, o juiz de Direito Manoel Pedroga enfatizou sobre as atividades no fórum durante a pandemia do novo coronavírus e também agradeceu pelo reconhecimento por parte do desembargador-presidente.



Início de dezembro, o desembargador-presidente inaugurou os quadros em Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Xapuri, Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia.



Parceria



Após Bujari, a entrega ocorreu em Sena Madureira. Na ocasião, o desembargador-presidente também homenageou o prefeito Mazinho Serafim pela parceria com o TJAC na reforma do Fórum Desembargador Vieira Ferreira, durante o ano passado, através de termo de cooperação entre as os dois órgãos.



“É com grande emoção que recebo esse reconhecimento. Isso é fruto de parceria institucional. Somos gratos ao TJAC também”, ressaltou o prefeito.

A agenda do primeiro dia foi finalizada com a visita do desembargador-presidente e diretores dos setores de Gestão Estratégicas e DRVAC, Euclides Cunha Sérgio Quintanilha, respectivamente, às Comarcas de Manoel Urbano e Feijó.



No segundo dia, a comitiva fez a entrega das galerias nas Comarcas de Feijó, Tarauacá e Mâncio Lima. Em Tarauacá foi onde o presidente, teve titularidade por sete anos.



Em Feijó, onde o presidente foi juiz substituto, a comitiva foi recebida pelo juiz de Direito Marcos Rafael que agradeceu pelo olhar humanizado da atual Administração para com a Comarca feijoense.



No percurso, o Fórum de Rodrigues Alves foi visitado. No local não há titularidade, por isso não foi instalada galeria, mas o presidente fez questão de visitar a unidade para agradecer os serviços prestados durante o último biênio. Na oportunidade, ele foi recebido pelo juiz de Direito, Erick Fahart.



“É uma satisfação grande poder retornar à Comarca. Não poderia deixar de visitar e agradecer a vocês por esses dois anos. Ano passado, recebemos o Selo Ouro e isso mostra o compromisso de todos nós pela nossa instituição”, enfatizou.



O juiz Erick Fahart, que acompanhou a comitiva até Mâncio Lima, parabenizou o desembargador-presidente pelo empenho de fazer com que os serviços do judiciário não parecessem durante a pandemia. “É nas situações difíceis que nascem os vencedores. O senhor enfrentou muitas crises e mesmo assim sai com a missão cumprida. Eu, também em nome dos servidores, só tenho a agradecer pelo apoio prestado a nós”, finalizou.



Ainda em cumprimento da agenda, o presidente fez visita de cortesia aos prefeitos de Feijó e Tarauacá pelas parcerias firmadas e estudaram novos acordos para serem alinhados até o final da gestão propriamente dito.



“Servidor é o nosso maior patrimônio”



Ao entregar a galeria na Comarca de Cruzeiro do Sul, onde tem o maior número de juiz titular, trinta e quatro no total, o presidente foi recebido pelos juiz Erick Fahart e Adamarcia Machado.



Ao se pronunciar sobre a despedida, o presidente enfatizou que uma das metas de gestão, de pagamento em dias, foi cumprida. “Com esforço, cumprimos essa nossa meta porque entendemos que servidor é o maior patrimônio. Agradeço pela colaboração de vocês durante a gestão”, finalizou.