Presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, recebe representantes do Sinspjac

Esta é a primeira visita dos sindicalistas após a desembargadora assumir o cargo de presidente

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, recebeu nesta terça-feira, 2, os representantes do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (Sinspjac). O encontro aconteceu no prédio-sede da instituição. Esta é a primeira visita dos sindicalistas após a desembargadora assumir o cargo de presidente.

Participaram do diálogo amistoso, o juiz-auxiliar da Presidência Leandro Gross; o presidente do Sinspjac Isaac Ronaltti e os demais membros da diretoria Rangel Araújo e Queffren Rego.

Na ocasião, a diretoria agradeceu a desembargadora-presidente por ter recebido a classe presencialmente e a parabenizou pela posse. No encontro, foram discutidos pontos de interesse da categoria e alinhamento de fluxo de serviço.

A desembargadora-presidente agradeceu pela visita e esclareceu que há interesse e disposição favorável em ouvir e responder os anseios dos servidores, mas que não se pode esquecer as dificuldades atuais enfrentadas por várias instituições, principalmente o Poder Judiciário Acreano.