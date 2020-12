Segunda Câmara Cível institui julgamentos virtuais em todos os dias úteis da semana

A sistemática de julgamento virtual no âmbito da Segunda Câmara Cível foi atualizada

A presidente da 2ª Câmara Cível, desembargadora Waldirene Cordeiro, tornou pública a Portaria n° 002/ 2020, o qual estabeleceu que no mês de dezembro os julgamentos virtuais se darão em todos os dias úteis da semana.

A medida foi estipulada com fundamento no § 9º, do artigo 35-D, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que faculta aos presidentes dos órgãos colegiados a designação de outros dias para o início dos julgamentos virtuais.